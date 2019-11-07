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واحتل اسم الفنان هيثم أحمد زكي قائمة تريندات جوجل بعد ساعات من إعلان وفاته في فيلته بالشيخ زايد.

تابع على تغطية "الوطن" لوفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي:

نعت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان هيثم أحمد زكي وذلك عبر منشور شاركته من صفحة "عادل عزوز" عضو النقابة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

عاجل.. "المهن التمثيلية" تنعى هيثم أحمد زكي وتعزي جمهوره وأسرته

قال مصدر أمني بالجيزة، إن الفنان الشاب تعرض لأزمة صحية أول أمس الثلاثاء وتوجه لأحد الأطباء وعاد إلى منزله لكنه لم يرد على أي اتصال هاتفي، ما دعا خطيبته إلى الاتصال بأجهزة الأمن.

عاجل.. مصدر يكشف تفاصيل وفاة هيثم أحمد زكي: "فتحنا الفيلا لقيناه ميّت"

قال مصدر أمني، إنه تم إخطار نيابة جنوب الجيزة بالوفاة المفاجئة للفنان الشاب هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى من فجر اليوم؛ لمباشرة التحقيق.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنّ النيابة صاحبة القرار في التشريح أو الاكتفاء بمناظرة الجثمان وتقرير مفتش الصحة.

الشرطة تخطر النيابة بوفاة هيثم أحمد زكي.. واحتمال تشريح الجثمان

عُثر على الفنان الراحل هيثم أحمد زكي متوفيًا في منزله بكومبوند بيفرلي هيلز، بمنطقة السادس من أكتوبر.

وقال مصدر أمني أن أجهزة الأمن بالجيزة، إنه الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، ولا تزال القوات تفحص البلاغ.

عاجل.. هبوط في الدورة الدموية وراء وفاة هيثم أحمد زكي

رحل منذ قليل هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز الـ35 عاما نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، ومن الملفت إلى النظر هو أنه رحل قبل الاحتفال بذكرى مولد والده المقرر لها 18 نوفمبر الجاري.

هيثم زكي.. رحل قبل الاحتفال بذكرى ميلاد أبيه بأيام

في آخر لقاء تليفزيوني له تحدث الفنان الراحل هيثم أحمد زكي عن الأدوار التي يتمنى القيام بها في حياته الفنية وذلك خلال لقائه مع برنامج "أون ست" المٌذاع عبر فضائية "ON E" منذ 4 أشهر فقط.

آخر لقاء لـ هيثم أحمد زكي: إحنا جيل في ورطة بسبب المقارنة مع الآباء

نعى الفنان أحمد السقا الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي توفي في الساعات الأولى لصباح اليوم.

السقا ينعى هيثم أحمد زكي: ربنا يرحمك ويسامحك.. كنت جدع وطيب

وبعد وفاة الفنان الشاب بساعات، أغلقت خطيبته إنجي سلامة خبيرة الطاقة جميع حساباتها على وسائل التواصل الإجتماعي.

خطيبة هيثم أحمد زكي تغلق حساباتها بعد وفاته

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أنه من خلال استجواب أفراد الأمن الخاص المكلف بتأمين الكومبوند، تبين أن الفنان هيثم خرج فجر أمس، وكان يبدو عليه حالة التعب والإرهاق، وأخبرهم أنه لديه "مغص"، وذهب إلى إحدى الصيدليات داخل الكومبوند، لشراء أدوية، وعاد مرة أخرى إلى الشقة.

مغص ودواء ثم وفاة.. تفاصيل آخر يوم في حياة هيثم أحمد زكي

يشاء القدر أن يرحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن دنيانا في عمر 35 عاما، وهو نفس العمر الذي رحلت فيه والدته الفنانة هالة فؤاد عن دنيانا عام 1993.

35 عاما.. هيثم أحمد زكي ووالدته هالة فؤاد رحلا في نفس العمر

لم يعش كثيرا الفنان الراحل هيثم أحمد زكي مع والده الفنان أحمد زكي، فبعد أن انفصل أحمد زكي عن الفنانة الراحلة هالة فؤاد، ربت هالة نجلها إلى أن لاقت ربها، فتولت جدة هيثم لوالدته تربيته، إلى أن رحلت عن دنيانا حتى قرر الفنان أحمد زكي تربية نجله والعيش معه في منزله فى المهندسين.

"حذره من مغريات الدنيا".. وصية أحمد زكي لنجله هيثم قبل رحيله

ولد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي في أسرة فنية، فوالده هو "الإمبراطور" أحمد زكي، ووالدته هي الفنانة الراحلة هالة فؤاد، وكانت هناك مواقف جمعته بأبويه، قبل أن يفقد خلال حياته والدته ووالده، ثم يلحق بهما.

فيديو نادر.. هالة فؤاد تغني لهيثم أحمد زكي: يا حبيب مامي

نعى عدد من نجوم الفن عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي والذي توفي منذ ساعات.

النجوم ينعون هيثم أحمد زكي: لم يحتمل العيش وحيدا

صدمة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب وفاة هيثم أحمد زكي، حيث تصدر اسم الراحل الكلمات الأكثر بحثا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسط تغريدات من المدونين بين الدهشة وعدم التصديق بوفاة الفنان الذي لم يبلغ من العمر سوى 35 عاما، داعين له بالرحمة والمغفرة، هو ووالده الراحل أحمد زكي.

حزن وصدمة وعظة.. هكذا تفاعل رواد "السوشيال" مع وفاة هيثم أحمد زكي

تنشر "الوطن" قصاصة ورقية، حصلت عليها مِن أرشيف الموسيقار الكبير إبراهيم رجب، وتحمل هذه القصاصة أبياتاً نظمها "رجب" يوم ميلاد هيثم أحمد زكي عام 1984.

خاص.. الورقة التي كُتبت يوم ميلاد هيثم أحمد زكي.. و4 من أصحابها رحلوا

قال مصدر أمني، إن فريقا من نيابة جنوب الجيزة، يناظر الآن جثة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، داخل منزله بكمباوند بيفرلي هيلز بالشيخ زايد، وذلك عقب تلقيهم إخطارا رسميا بوفاته في الساعات الأولى من اليوم، ولم تصدر النيابة قرارها حتى الآن.

عاجل.. النيابة العامة تناظر جثمان هيثم أحمد زكي

لقاء نادر أجرته الإعلامية سلمى الشماع مع الفنانة الراحلة هالة فؤاد وطفلها آنذالك هيثم أحمد زكي في برنامج "زووم" المذاع عبر التليفزيون المصري آنذاك.

فيديو.. هيثم أحمد زكي وأمه وجده وخاله في حوار نادر عن "توريث الفن"

أكد عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن عددا كبيرا من الفنانين وصلوا إلى منزل الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بالشيخ زايد ليودعونه، ومنهم عمرو يوسف وأحمد صلاح السعدني ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

فنانون يتوافدون على منزل هيثم أحمد زكي لوداعه بعد وفاته

أكد عادل عزوز، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أنه لن يتم تشريح جثمان الراحل هيثم أحمد زكي، وأن الوفاة حسب التقرير الطبي طبيعية ونتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

عضو بـ"الممثلين": لا تشريح لجثة هيثم أحمد زكي.. الوفاة طبيعية

قال مصدر أمني، إن فريقا من نيابة جنوب الجيزة، يناظر جثة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، داخل منزله بكمباوند بيفرلي هيلز بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وذلك عقب تلقيهم إخطارًا رسميًا بوفاته في الساعات الأولى من اليوم، ولم تصدر النيابة قرارها حتى الآن.

"وجدوا جثته داخل الحمام".. تفاصيل اكتشاف وفاة هيثم أحمد زكي

حدّدت أسرة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

تشيع جثمان هيثم أحمد زكي من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الظهر

منذ أن ولد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وهو لم يهنأ بحياة أسرية كاملة، فبعد مولده عام 1984 سنوات قليلة انفصل والده الفنان الراحل أحمد زكي عن والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد قبل نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، فتربى هيثم مع والدته إلى أن تزوجت هالة عام 1990 من رجل اليساحة عز الدين بركات فيعيش هيثم ما بين والدته وجدته والدة هالة فؤاد.

فقد أسرته بأكملها في سن الـ20.. هيثم أحمد زكي "يتيم" الفن المصري