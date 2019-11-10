غدا.. وسائل إعلام عالمية تزور "طرة".. ورشوان: هيشوفوا الوضع داخل السجون

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن تقرير النيابة العامة مع وفد السجون بـ"طرة" تم إذاعته بتعليمات من وزارة الداخلية، وتوجيهات من الوزير نفسه، ولم يتم حذف أي حرف واحد من تصريحات صفوت عبد الغني أو حازم عبد العظيم.

وأضاف "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbcمصر"، أن هناك زيارة إعلامية مكبرة لسجن طره من قبل وسائل الإعلام العالمية الكبرى والمصرية أيضا، غدا، وسيكون هناك وجود أجنبي كبير ومراسلين أجانب والجهات الإعلامية الكبرى في العالم أجمع.

وتابع: "هيشوفوا بنفسهم الوضع داخل السجون، وزارة الداخلية اتخذت اتجاه واضح جدا وهو نفتح أكبر على الجهات الإعلامية مفيش شيء يخوفنا وكل ما يشاع عن عدم عناية طبية أو تعذيب في السجون لا أساس له من الصحة"، موضحًا أن وزارة الداخلية تتبنى سياسية التعامل الواضح والشفاف مع وسائل الإعلام.

وأوضح أن هناك رعاية فائقة من وزارة الداخلية بالمساجين، بداية مع أشغالهم نهاية بالرعاية الطبية، موضحًا أن مصر ووزارة الداخلية بشكل خاص تهتم بحقوق الإنسان بشكل كبير.