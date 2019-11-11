أماني الخياط: قيادات الإخوان عواجيز واتركنوا

قالت الإعلامية أماني الخياط، إن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية تغيرت بعد ثورة 30 يونيو.

وأضافت الخياط، خلال لقائها مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المصريين هدوا المنظومة القديمة لجماعة الإخوان، وأثبتوا فشل منظومة الجماعة الإرهابية بالكامل.

وأشارت إلى أن قيادات التنظيم الدولي للإخوان مثل يوسف ندا المسؤول المالي وإبراهيم منير المسؤول المعلوماتي والمخابراتي بالجماعة، أصبحا "عواجيز واتركنوا"، لافتة أن الشعب المصري هو من أنهى وجودهم.

وأوضحت أن المصريين نجحوا في أن يأخذوا الإخوان "لمس أكتاف" في كل جولة بينهم وبين الشعب.