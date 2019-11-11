تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث اليوم، الإثنين 11 نوفمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "دواعش سيناء"، بمجمع المحاكم بطرة.

- تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاحتفال السنوي بـ"يوم الوثيقة العربية" تحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بالتنسيق مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف "عربيكا"، بمشاركة المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" ورئيس الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف، والمندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية، ورؤساء دور الأرشيف العربية الوطنية، ونخبة من الوثائقيين العرب.

- تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضویة من الخبراء الحكومیین في الدول العربیة المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربیة لمكافحة الفساد، وتعقد اللجنة اجتماعها بحضور ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربیة لمكافحة الفساد وھي: مصر والكويت والأردن والإمارات والبحرین وتونس والجزائر والسعودیة والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطین والمغرب وقطر.

- مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط ومعظم قارات أوروبا وأفريقيا والأمريكتين ما عدا "ألاسكا" على موعد مع حدث فلكى نادر وهو عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس، تلك الظاهرة التي لن تتكرر إلا بعد 33 عاما، حيث تتكرر كل بضعة أعوام حينما يتصادف مرور كوكبي الأرض وعطارد بإحدى نقطتي تقاطع المدارين، علما بأن عطارد يدور حول الشمس مرة واحدة كل 88 يوما فقط.

- يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع إدارة الخليفة والمقطم التعليمية في العاشرة صباحا ندوة توعية لطلبة المدارس بعنوان "الفكر المتطرف ونشر الشائعات".

- تنظم كلية التجارة بجامعة عين شمس، ندوة تعريفية لبرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة شيكاغو لعام 2019/2020، وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة وعبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وخالد قدري عميد كلية التجارة.

- يوقع محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ودافيد شرمبتن مدير العلاقات الدولية بمستشفي رويال برومبتون الرائدة في جراحات وأمراض القلب والصدر والأوعية الدموية، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، اتفاقية توأمة بين مستشفيات جامعة عين شمس "الدمرداش"، ومستشفى رويال برومبتون بلندن من خلال اتفاقية ثلاثية بين الطرفين لمدة 5 سنوات وتمويل من البنك الأهلي المصري يقدر بـ30 مليون جنيه، وذلك تحت رعاية خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور السير جيفري آدامز سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى مصر بمقر قصر الزعفران.

- توقع الإعلامية شافكي المنيري، في السادسة والنصف مساء كتابها الصادر حديثا عن دار نهضة مصر تحت عنوان "أيام في بيت المحترم".

- يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، بالتعاون مع قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، معرض فن تشكيلي "استيعادي 2" في قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون تحت إشراف الفنان محمد دسوقي مدير المركز.

- تتواصل فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حيث يقام في الثامنة مساء على المسرح الكبير حفلا للمطرب الشاب محمد الشرنوبي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد حسن فكري يسبقه فاصلًا غنائيًا لكل من كارمن سليمان والسورية فايا يونان، وذلك عقب فقرة لفرقة بيت الموسيقى في النجدة الشعبية اللبنانية بقيادة الدكتور هياف ياسين.

- يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ندوة لطلبة المدارس، تحت عنوان "رحلة في عالم الحكايات"، في الحادية عشر صباحا.

- يدشن مركز "دال" للأبحاث والإنتاج الإعلامي، سلسلة فعالياته الثقافية الجديدة، لمناقشة مراحل نمو تنظيم الإخوان الإرهابي، وذلك تحت عنوان "صفحات من تاريخ الجماعة"، في الخامسة مساء.

- تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان "الملكية الفكرية ومعوقات الإبداع" في السادسة مساء بمقر المكتبة بالزمالك، بإشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

- ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، محاضرة بعنوان "عندما اختار الرومان الطراز المصري" وذلك تمام الساعة الثانية ظهرًا بالمتحف.

- تستعد فرقة "بهجة"، لإحياء حفل غنائي لجمهورها على خشبة مسرح روم أرت سبيس بالتجمع الخامس، وذلك في تمام التاسعة مساء.

- يصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان إلى القاهرة للدخول في معسكر إعداد استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام التي تعود من جديد بعد الانتهاء من كأس الأمم الأفريقية للشباب والتي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.