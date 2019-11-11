"شفت أخويا بيعاشر مراتي".. اعترافات قاتل شقيقه بالشاكوش في الجيزة

أدلى الشاب المتهم بقتل شقيقه بالشاكوش بمنطقة منشأة القناطر، بسبب علاقة غير شرعية بين القتيل وزوجة المتهم، باعترافات تفصيلية أثناء مثوله أمام جهات التحقيق.

وقال الرجل الثلاثيني إنه بعد مشاهدته للفيديو قرر الانتقام منه، وقتله ودفنه حتى كشفت المباحث اللغز، بعد مرور 18 ساعة على اختفاء المجني عليه.

وأضاف المتهم "نقاش" 35 سنة، إنه متزوج منذ قرابة 7 سنوات ولديه طفلين، ومن حوالى سنة بدأت زوجته تتغير في التعامل معه، وتتهرب منه أثناء طلب العلاقة، وتغيب عن المنزل لفترات.

وتابع: "أنا كنت بشك فيها وكنت بسمع كلام من أهالي القرية إن فيه علاقة جنسية بينها وبين أخويا الكبير، وكنت بكدب نفسي، لحد يوم السبت اللي فات أنا كنت قاعد على القهوة، ولقيت واحد صاحبي جاي بيفرجني على مقطع فيديو مدته حوالي 3 دقائق، ويظهر فيه أخويا الكبير وهو بيعاشر زوجتي معاشرة الأزواج".

وواصل: "أنا مقدرتش أمسك نفسي، وقررت أنتقم لشرفي وأقتل أخويا.. اتصلت بيه وقلت له تعالى عايزك في البيت، ولما جه شغلت له مقطع الفيديو ولما شافه حاول يهرب مني مسكت الشاكوش وفضلت أضرب فيه لحد ما مات، وبعدين حفرت له حفرة ولفيت جثته في البطانية ودفنته.. وفتشت في التليفون بتاعه لقيت له مقاطع فيديو كتير مع مراتي".

وعقب الانتهاء من سماع أقوال المتهم أصدرت النيابة قرارا بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

فيما ناقشت القوات زوجة المتهم المتورطة في العلاقة الجنسية مع القتيل وأكدت في التحقيق، أنها كانت على علاقة غير شرعية بالقتيل منذ قرابة عام، وأنه صور اللقاءات الجنسية التي جمعت بينهما دون علمها".

وتحفظت جهات التحقيقات عليها لحين مناقشتها في اتهام زوجها لها بالزنا، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وجاء في تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم سامح بدوي رئيس مباحث منشأة القناطر، أن بداية الواقعة، بورود بلاغ لمركز منشأة القناطر من ربة منزل 17 سنة مقيمة بهرمس باكتشاف غياب والدها 50 سنة نجار مقيم بهذا العنوان منذ أمس عقب سماعها حدوث مشاجرة بينه وبين عمها داخل غرفة العم في المنزل، ولم يظهر بعد تلك المشاجرة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث، إلى مكان البلاغ وتم عمل التحريات اللازمة وتبين من التحريات صحة ما جاء بأقوال المبلغة، وتم التقابل مع عم المبلغة وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية وانصراف والد المبلغة عقب ذلك.

بإجراء التحريات، تبين عدم صحة أقواله، وأسفرت التحريات التي قادها الرائدين أحمد فرحات ووليد جمال معاوني المباحث، أن العم أقام بذات منزل شقيقه المتغيب عقب خلافات بينه وبين زوجته بسبب شكه في سلوكها وشائعات عن انتشار مقطع فيديو جنسي لها مع شقيقه المتغيب.

بإعادة مواجهة المشتبه فيه، وتضييق الخناق عليه بما ورد من بالتحريات، اعترف أثناء مثوله أمام ضباط المباحث تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه منذ أسبوع شاهد مقطع الفيديو لزوجته مع شقيقه مدته 3 دقائق، فاستدرجه إلى غرفته وحدثت مشادة كلامية قام بضربه بالشاكوش على رأسه حتى فارق الحياة ودفنه أسفل سلم المنزل.

وأمر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر، وتم إخطار المستشار محمد القاضي المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وانتقل محقق نيابة الحوادث، وتم استخراج الجثة، وعرضها على الطب الشرعى لتشريحها، ولاتزال التحقيقات مستمرة.