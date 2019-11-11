تحدث نجيب ساويرس الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن تطورات اسثتماراته في كوريا الشمالية، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "الحدث".

وقال ساويرس: "الشركة كويسة، هم متعبين والنظام شمولي ومتعب ومش عارفين نطلع أرباحنا، وبالنسبة للعقوبات الأمريكية، رفعت قضية وكسبتها، لأني بقدم خدمة عامة للشعب وهي التليفونات، ومالي ومال السياسة".

وأضاف أن الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي، معفاة من العقوبات، "ليا 500 مليون دولار".

وعن الأحداث الجارية في لبنان، قال إنه يدير شركة الاتصالات هناك، نافيًا أن يكون وراء فرض الضريبة على الواتساب، التي تسببت في إشعال الأوضاع.

وواصل: "الحكومة مالكة للشركة، ونحن نتولى الإدارة، أنا بتلكك عشان أروح لبنان، لأني بعشقها وزعلان على اللي بيحصل هناك".

وطالب ساويرس، المتظاهرين اللبنانيين بتنظيم أنفسهم، حتى لا تسرق بعض الجماعات المنظمة ثورتهم: "مشكلة لبنان طائفية، وأنا لما رشحت واحد شيعي يمسك الشركة، وأنا مليش دعوة بدينه، لكن المشكلة إن اللي كان ماسكها مسيحي، فقالوا إن اللي مشي مسيحي يبقى يجي واحد زيه، وقلت كده على الهواء".