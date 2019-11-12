الكهرباء: الاستقرار السياسي ساعدنا على توفير الطاقة للمصريين

استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة الدكتور بريند سيجفريد، مسؤول ملف الطاقة بالبنك سروستين شنايدر والوفد المرافق لهما، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والبنك.

وأشاد الوزير بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والبنك، إذ تعد مشاركة بنك التعمير الألماني في تمويل مشروعات القطاع ثقة في نجاح قطاع الكهرباء بإدارة مشروعاته على أرض مصر، والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية.

ولفت إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلي خلال مرحلةٍ سابقة، حيث استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة للقضاء نهائيا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.

وأشار الوزير إلى استراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، إذ يلعب القطاع الخاص دورا مهما في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 2035، ونجح القطاع في إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة ستصل إلى 6.6 جيجاوات بنهاية 2020.

وأكد وزير الكهرباء الاهتمام الذي يوليه القطاع لإيجاد حلول متكاملة بدخول القدرات المضافة من الطاقات المتجددة في الشبكة، وتحقيق تكامل بينها وبين مصادر الطاقة المختلفة الأخرى.

وأوضح الاهتمام الذي يوليه القطاع لتنفيذ مشروعات التطوير بكفاءة وجودة عالية، مشيرا إلى ما ينفذه القطاع من تطوير شبكتي النقل والتوزيع والتحول إلى الشبكات الذكية، كما لفت إلى الاهتمام الكبير وجهود قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، موضحا أنّه جار العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل المقرر الانتهاء من نسب كبيرة من تطويرها بنهاية العام المقبل.

وجار على التوازى تدعيم شبكات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة وتطوير مراكز التحكم، ضمن خطط تطويرها، إذ يتم إضافة نحو 47 مركز تحكم لرفع مستوى جودة الأداء.

ولفت الوزير إلى مشروعات الضخ والتخزين حيث يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين، لزيادة إمكانية تكامل الطاقات المتجددة مع الطاقات المائية لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقات المتجددة، مؤكدا إمكانية التعاون مع البنك لتوفير الدراسات الخاصة بأماكن جديدة بينها الأقصر وأرمنت.

وأشاد ممثلو البنك بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة، معربين عن رغبة البنك في تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف مجالات الكهرباء، خاصة في مجال الطاقة المتجددة والشبكات الذكية والمشروعات المائية الصغيرة واستكمال الدراسات الخاصة بها، وكذلك مجالات تحسين كفاءة الطاقة.

وأعرب ممثلو البنك عن استعدادهم لتقديم خبراتهم ودراساتهم في مجال حرارة باطن الأرض Geothermal، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة وتحقيق التكامل بينهما وتخزين الطاقة واستخدام البطاريات اللازمة لذلك، كما أشادا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في المجالات كافة، وأعربا عن رغبة البنك في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر وزيادة حجم التعاون بين قطاع الكهرباء المصري والبنك في المجالات كافة.