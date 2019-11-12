لقيت طفلة مصرعها نتيجة اصطدام جرار زراعي بها بجوار الوحدة الصحية بقرية كفر العمار بمدينة طوخ، وجرى نقلها إلى المستشفى المركزي لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع "ثناء. ن. أ. ع"، 6 سنوات، بقرية كفر العمار بطوخ، نتيجة اصطدام جرار زراعي بها أدى إلى مصرعها في الحال.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين وفاة الطفلة أسفل عجلات جرار زراعي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.