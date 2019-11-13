قال محمود بصري، أحد أهالي مدينة أرمنت الحيط بمحافظة الأقصر، إن المدينة تعاني من مشكلات لا حصر لها وليس موضوع الصرف الصحي فقط، مشيرا إلى أنهم يعانون من الإهمال على مدار عدة سنوات دون تحرك المسؤولين أو البت في شكواهم.

وأضاف "بصري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المدينة لا يوجد بها مكتب تموين أو وحدة صحية رغم أنها عدد القاطنين بها آلاف المواطنين.

ولفت إلى، أن المدينة طوال 52 عاما لم يجرى أي عمل يذكر فيها وهي مدينة ذو قيمة تايخية وبها معابد تاريخية، فضلا عن بها أكبر مصنع سكر في مصر بل والشرق الأوسط ومطحن أرمنت الذي ينتج آلاف الأطنان من الدقيق يوميا.

وأوضح أن المدينة لا يوجد بها أيضا مدرسة ثانوية أو وحدة سجل مدني، معقبا: "إحنا تعبنا من الإهمال وعدم تحرك المسؤولين تجاه شكوانا المتكررة".