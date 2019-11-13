وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات والمعاهد والقيادات الإدارية العليا بالجامعة، بالالتزام بالتعامل مع التسمية العلمية الدقيقة لمتلازمة داون "Down syndrome"، والتي تطلق على الأشخاص الذين لديهم هذه الطفرة في أعراض متشابهة ويشتركون فيها، مشددا على رفع ما دون ذلك من أي مقرر أو مكاتبة أو محادثة.

وأكد، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون هم أشخاص متميزون ويجب التعامل معهم بما يليق بهم احتراما وتقديرا مثلهم مثل غيرهم، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار احترام وزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة، وتقدير الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الجامعة الشخصي لهؤلاء الأشخاص أصحاب القدرات المتميزة.

ورفض الخشت، إطلاق أو تداول مصطلح المنغولي Mengolism أو الطفل المنغولي، على أصحاب متلازمة داون، مؤكدا أن التسمية العلمية الدقيقة هي متلازمة داون Down syndrome نسبة إلى العالم "جون لنجد داون".

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن ذلك يأتي في ضوء ملاحظة الاستخدام الشائع والخاطئ وغير الدقيق الذي يتم تسمية هؤلاء الأشخاص به، واستجابة لمطالب الطلاب بعدم إطلاق "البله المنغولي" على أصحاب متلازمة داون.