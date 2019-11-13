وقعت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم، عقدين لتصنيع وتوريد 4000 طن موصلات سبيكة ألومنيوم؛ لإحلال موصلات خطوط هوائية بالخطة العاجلة لصيف 2019 - 2020.

أكدت مشالي توقيع العقد الأول مع شركة Transrail Lighting Limited Company لتصنيع وتوريد 2000 طن موصلات سبيكة ألومنيوم مقطع 405 مم2؛ لإحلال الخطوط الهوائية جهد 66 ك.ف، وجهد 220 ك.ف بالخطة العاجلة لصيف 2019 - 2020 بمناطق الشركة المختلفة.

وأضافت أن التكلفة الإجمالية للعقد الأول تبلغ نحو 4 ملايين و960 ألف دولار أمريكي يجرى تمويلها من الشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما من اعتمادات مشروعات الخطوط الهوائية جهد 66 ك.ف، وجهد 220 ك.ف بمناطق الشركة المختلفة، وبمدة توريد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ أمر الإسناد.

وأوضحت أنه جرى توقيع العقد الثاني مع شركة Apar Industries Limited Company لتصنيع وتوريد 2000 طن موصلات سبيكة ألومنيوم مقطع 405 مم2؛ لإحلال الخطوط الهوائية جهد 66 ك.ف، وجهد 220 ك.ف بالخطة العاجلة لصيف 2019 - 2020 بمناطق الشركة المختلفة.

وأوضحت أن التكلفة الإجمالية للعقد الثاني تبلغ 4 ملايين و960 ألف دولار أمريكي، يجرى تمويلها من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، خصما من اعتمادات مشروعات الخطوط الهوائية جهد 66 ك.ف، وجهد 220 ك.ف بمناطق الشركة المختلفة، وبمدة توريد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ أمر الإسناد.