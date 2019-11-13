أعلن مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، طرح 10 آلاف وحدة سكنية، بمساحة 118م2 للوحدة للحجز خلال شهر يناير المقبل للعاملين الذين سيجرى نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب النسبة التي جرى الاتفاق على تخصيصها لشباب الموظفين من وحدات الاسكان الاجتماعي التي بدأت وزارة الاسكان تنفيذها بتوسعات لمدينة بدر.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم، والذي شهد عرض تقرير بآخر المستجدات المتعلقة بالموقف التنفيذي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ونسب التنفيذ الخاصة بالحي الحكومي، إلى جانب متابعة ما يجرى اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية؛ استعداداً لانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة سرعة الانتهاء من تحديد العاملين الذين سيجرى نقلهم للعمل بالعاصمة الادارية الجديدة بالاسم، وتحديد مسؤول داخل كل وزارة يكون منوطاً به التنسيق مع الوزير بشأن هذا الملف، على أن تكون هذه الإجراءات تحت الاشراف المباشر لكل وزير.

من ناحية أخرى، عرض طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الاجتماع، جهود الوزارة للتعامل مع عدد من ملفات العمل، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى النهوض بالعملية التعليمية، وإطلاق نظام تعليمي جديد يتوافق مع رؤية مصر المستدامة 2030، ويتواكب مع خطة بناء الإنسان المصري، التي تتبناها الدولة بالنظر إلى أهمية النهوض بالعنصر البشري.

وأشار وزير التعليم إلى إطلاق الوزارة البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بمصر، سواء للمعلمين أو الإداريين أو الهيئات المعاونة، وهو ما يأتي في ضوء السعي لسد العجز في المعلمين، مؤكّداً أنَّ الوزارة تعمل أيضاً على توحيد كل البرامج التدريبية التي تنفذها الجهات التابعة للوزارة، والتوسع في مشروع "المعلمون أولاً"، الذي يستهدف تدريب أكثر من نصف مليون معلم.

وأضاف أنَّ البوابة الإلكترونية ستمثل قاعدة بيانات وبنك معلومات عن المعلمين والهيئات المعاونة بالتعليم، وتتماشى مع أهداف الحكومة في التحول الرقمي، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الوظائف والإجراءات الحكومية، بهدف زيادة الشفافية، ورفع مستويات الفعاليّة والكفاءة في إنجاز المهام، بالإضافة إلى تحسين وتسريع العمليات والإجراءات وزيادة جودة الخدمات العامّة، لإتاحة الفرص وتطوير عمليات صنع القرار.

وأوضح وزير التعليم، أنَّه جرى بدء تسجيل المتقدمين من خلال البوابة الإلكترونية للوظائف، للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام واحد قابلة للتجديد لمدة 3 سنوات.

فيما شهد الاجتماع الموافقة على ما عرضه وزير التعليم من خطوات لسد العجز في المعلمين.