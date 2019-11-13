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اتفاقية بين "الصناعات العسكرية" و"مدن" لتعزيز الاستثمار في السعودية

اتفاقية بين "الصناعات العسكرية" و"مدن" لتعزيز الاستثمار في السعودية

تقديرا لجهوده.. دمياط تطلق اسم محافظها الأسبق على أحد شوارع رأس البر

تقديرا لجهوده.. دمياط تطلق اسم محافظها الأسبق على أحد شوارع رأس البر

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مدبولي يبحث مشكلات مد المرافق للمشروعات الاستثمارية

ارتفاع حصيلة انفجار كابول لـ12 قتيلا و20 مصابا

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