تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين إجراميين، تخصصا في الإتجار بمخدر الأستروكس ورصد محاولتهما تصنيع ذات المخدر بخلط وإضافة كميات من المواد الكيماوية، وقد أمكن الوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامي.

وتبين أنهما "طالب جامعي وعاطل– سبق اتهامه في 6 قضايا آخرهم "مخدرات" - مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، حيث تم ضبط الطالب بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة حال استقلاله دراجة نارية وأسفرت أعمال تفتيشه وتفتيش مسكن المتهم الثاني "هارب" عن ضبط "كمية من مخدر الأستروكس وزنت 9.5 كيلو جرام، كمية من بوردة الأستروكس وزنت 200 جرام-، 30 قرص مخدر، 2 لتر سائل مادة الكيتامين المخدرة، 2 زجاجة لسائل الأسيتون، بخاخة بلاستيكية لرش المواد الكيماوية، مبلغ مالي، هاتف محمول، ميزان".

وفى ذات السياق تم رصد عنصرين من العناصر النشطة لترويج مخدر الأستروكس بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، أمكن ضبطهما وهما صيدلي وطالب أكاديمي سبق اتهامه في 5 قضايا آخرها "مخدرات"، حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما (كمية لمخدر الأستروكس وزنت 2.5 كيلو جرام، كمية لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام، كمية لبودرة الأستروكس وزنت 20 جرام، 40 قرص مخدر، مسدس صوت و10 طلقات لذات العيار، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، ميزان".

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وحيازتهم للمضبوطات، وأيدوا ما جاء بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.