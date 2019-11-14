تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث اليوم، الخميس 14 نوفمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- يعقد بمقر النادي الدبلوماسي في تمام الساعة السادسة مساءً، المؤتمر الدولي الأول لمؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة" بحضور ومشاركة وزراء وشخصيات سياسية مصرية ودولية ومسؤولين بالأمم المتحدة ورجال الفكر والسياسة والسفراء العرب والأجانب.

- ينظم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق بكلية الآداب جامعة الإسكندرية فعالية بعنوان "المستكشف الصغير في البحر العظيم"، وذلك بالقاعة الغربية بمركز مؤتمرات المكتبة.

- يستضيف مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، العرض المسرحي "رحلة سعيدة" في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً مجانًا للجمهور، ويستمر لمدة 3 أيام ضمن خطة مسرح المواجهة والتجوال بمحافظات مصر.

- تنظم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين برئاسة حسين الزناتي وكيل النقابة عرضًا فنيًا لمسرح العرائس بالمجان لأبناء الصحفيين على مسرح النقابة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

- تنظم مكتبة مصر العامة يومًا ثقافيًا روسيًا في تمام الساعة الخامسة مساءً بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي بالقاهرة بقاعة الندوات في المكتبة بحضور رياض طاهر مدير المكتبة أليكسي تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة.

- ينظم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك حوارًا عن الموسيقار شعبان أبوالسعد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ضمن صالون "مقامات" الذي يقام بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية.

- تشهد قاعة سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية عرض الفيلم الهندي "band baaja baaraat"، في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك ضمن نشاط نادي السينما الهندية الذي تقيمه سفارة الهند بالقاهرة، والمركز الثقافي الهندي "مولانا آزاد" بالتعاون مع التنمية الثقافية.

- يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع المعهد العالي للفنون الشعبية، العرض المسرحي "أفراح القبة" عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

- تنظم وحدة الابتكار والتطوير بكلية الألسن جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز الابتكار والتطوير بالجامعة "iHUB"، ورشة عمل بعنوان "iDiscovery" تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة؛ وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا؛ بقاعة مجالس الأقسام بالكلية.

- يستضيف بيت الشعر بالأقصر حفل افتتاح إطلاق الدورة الرابعة من مهرجان الأقصر للشعر العربي من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري احتفاءً وتتويجًا لنشاطه السنوي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً في مسرح قصر ثقافة الأقصر.

- تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين، سفير كازاخستان بالقاهرة أرمان إيساجالييف خلال مائدة مستديرة للتعرف على أهم إمكانيات السوق الكازاخستاني وفرص التعاون المشترك بين البلدين والترويج للصادرات المصرية.

- تستضيف قاعة الكلمة بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك ندوة بعنوان "أفكار لتنمية مهارات الأطفال من البيئة" وذلك مع المدربة منى صفوت وتقام الندوة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- تستضيف قاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك؛ حفلًا شعريًا للشاعر محمد الكافوري وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.

- تستضيف قاعة الكلمة بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك ندوة بعنوان "فن التعامل مع الكفيف" وذلك مع أستاذة زكية محمد فخري ؛ وتقام الندوة في تمام الساعة السابعة مساء.

- يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية أمسية شعرية للشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي؛ وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

- تنظم وزارة الثقافة بمناسبة مرور 150 عامًا على افتتاح الأوبرا الخديوية احتفالية كبرى؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي "مصر والكاميرون"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الأمم الأفريقية للشباب 23 عامًا وتقام المباراة على استاد القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي "مصر وكينيا"؛ وذلك ضمن تصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وتقام المباراة على استاد برج العرب في تمام الساعة السادسة مساءً.

- تجرى في العاشرة صباحًا الانتخابات لمناصب أمناء لجان الأنشطة والأمناء المساعدين للجان اتحاد طلاب جامعة المنصورة وكذلك لمنصبي رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه للعام الدراسي الجامعي الحالي 2019/ 2020.