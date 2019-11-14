قال سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه، إن فرنسا أعادت 12 قطعة أثرية إلى مصر خلال العام الماضي، موضحا أن تلك القطع الأثرية كانت وصلت من خلال المتاجرات غير المشروعة، وقدمت بطريقة غير شرعية من خلال منظمة إجرامية.

وأشار السفير الفرنسي - في تصريح اليوم، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر القنصلية الفرنسية بالإسكندرية - إلى أنه تم القبض على تلك المنظمة الإجرامية وإعادة تلك القطع الأثرية إلى مصر.

وأكد أن هناك تعاونا ملموسا بين الشرطة والجمارك في مصر وفرنسا، وبالفعل تم رصد تلك القطع الأثرية وإعادتها.