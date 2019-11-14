ارتفاع الصادرات المصرية الى أمريكا الى 2.5 مليار دولار في 9 أشهر

كشف مكتب التمثيل التجاري في واشنطن، زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 19.1% خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2019 بمقدار مليار و93 مليون دولار.

وكشف تقرير للمكتب حول تطور العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل 6 مليارات و793 مليون دولار خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2019، مقابل 5 مليارات و700 مليون دولار، العام الماضي.

وكشف التقرير ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 35.7% لتصل إلى 2489 مليون دولار، مقابل 1834 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قيمتها نحو 655 مليون دولار.