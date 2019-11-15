فيديو.. شيربن تقبل يد معجب سويسري: ربنا يستر عليك من حسام جوزي

أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية رفقة الفنانين راغب علامة ووليد توفيق.

وأوقفت شيرين الحفل وصعد لها معجب سويسري كبير في السن يحرص دوما على حضور حفلاتها في كل دول العالم.

وقامت شيرين بتحية المعجب وتقبيل يده أمام الجمهور كما عبَّرت عن حبها له قائلة I love you، واختتمت حديثها: "ربنا يستر عليك من حسام جوزي".

كانت شيرين تحدثت مع جمهورها في حفلها الغنائي ضمن فعاليات موسم الرياض الثقافي بالمملكة العربية السعودية، قائلة: "أنا عرفت حاجة إمبارح إن انتوا هنا بتسموني شيرين الحب وانتوا الحب نفسه وألف شكر".