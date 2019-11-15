تشهد أكاديمية الفنون غداً السبت، بدء فعاليات ملتقى شباب الأكاديمية في دورته الثانية، وذلك برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف زكي رئيس الملتقى و الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الملتقى، والذي يقام فى الفترة من ١٦ إلى ٢١ من نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وتقام الدورة هذا العام تحت عنوان "الشباب وحوار الإبداع" حيث يشارك كل طلاب الأكاديمية فى الفعاليات المختلفة والتى سوف تقام على مدار أسبوع كامل بشكل يحقق الهدف الاساسى للملتقى، وهو تكاملية الفنون بحيث يعتاد الطلاب جمع مهاراتهم في عمل فني واحد يجسد مواهبهم.

الجدير بالذكر أن جدول الملتقى هذا العام يذخر بالعديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة ما بين حفلات موسيقية وعروض فنيه ومعارض تشكيلية، وندوات ثقافية ونقدية.