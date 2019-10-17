أكاديمية الفنون تنفي احتراق منشآتها وتوضح التفاصيل

نفت أكاديمية الفنون ما تردد من شائعات حول وجود حريق بمنشآت الأكاديمية، موضحة أن كابل كهرباء في المنطقة الخلفية احترق ما أدى لاشتعال كومة من القش وانقطاع التيار الكهربي عن المنطقة السكنية الخلفية المحيطة بالأكاديمية.

وأضافت الأكاديمية، في بيان لها، أنه تمت الإصلاحات على الفور وعاد التيار الكهربي، وأزيلت كل الآثار التي لا تذكر والناجمة عن ذلك في أقل من ساعة دون أي إضرار أو خسائر من أي نوع بمباني الأكاديمية ومنشآتها.

وأهابت أكاديمية الفنون بنشطاء "فيس بوك" والمواقع الإلكترونية توخي الدقة في نقل ونشر الأخبار التي تخص المؤسسات والمواقع العريقة والحيوية.