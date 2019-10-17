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"صحة الإسكندرية" تنفي ظهور حالات مرضية جديدة بـ"الالتهاب السحائي"

"صحة الإسكندرية" تنفي ظهور حالات مرضية جديدة بـ"الالتهاب السحائي"

أكاديمية الفنون تنفي احتراق منشآتها وتوضح التفاصيل

أكاديمية الفنون تنفي احتراق منشآتها وتوضح التفاصيل

بلاغ من منى الغضبان ضد خالد يوسف: دفعت مليون جنيه بعد الابتزاز بالفيديوهات

بلاغ من منى الغضبان ضد خالد يوسف: دفعت مليون جنيه بعد الابتزاز بالفيديوهات

محكمة إيطالية توافق على إعارة بعض أعمال دافنشي لمتحف اللوفر الفرنسي

محكمة إيطالية توافق على إعارة بعض أعمال دافنشي لمتحف اللوفر الفرنسي

"أوقاف كفر الشيخ" تنظم 14 لقاءً توعويا بالتنسيق مع الشباب والرياضة

"أوقاف كفر الشيخ" تنظم 14 لقاءً توعويا بالتنسيق مع الشباب والرياضة

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العدوان التركي على سوريا يسفر عن مقتل 70 مدنيا ونزوح 300 ألف في أسبوع

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