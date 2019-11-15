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بدء الاجتماع الأول لوزراء الموارد المائية حول سد النهضة بأديس أبابا

بدء الاجتماع الأول لوزراء الموارد المائية حول سد النهضة بأديس أبابا

الفرصة الأخيرة للزوار للتعرف على ما يقدمه معرض دبي الدولي للسيارات

الفرصة الأخيرة للزوار للتعرف على ما يقدمه معرض دبي الدولي للسيارات

بعد إطلاق ألبومه.. عمرو مصطفى: هلحن لأصحابي بس زي الهضبة وحماقي

بعد إطلاق ألبومه.. عمرو مصطفى: هلحن لأصحابي بس زي الهضبة وحماقي

خبراء يوضحون دور مندوبي واشنطن والبنك الدولي في مفاوضات سد النهضة

خبراء يوضحون دور مندوبي واشنطن والبنك الدولي في مفاوضات سد النهضة

حصلت على 7 طلبات شراء.. أهم إمكانيات أسرع سيارة كهربائية في العالم

حصلت على 7 طلبات شراء.. أهم إمكانيات أسرع سيارة كهربائية في العالم

"جوردان": معرض دبي سلط الضوء على مستقل السيارات الكهربائية

"جوردان": معرض دبي سلط الضوء على مستقل السيارات الكهربائية

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توقعات طقس الـ72 ساعة.. معتدل وسقوط أمطار خفيفة

توقعات طقس الـ72 ساعة.. معتدل وسقوط أمطار خفيفة

أبرزها "إلغاء مجانية التعليم".. الحكومة تنفي 13 شائعة

أبرزها "إلغاء مجانية التعليم".. الحكومة تنفي 13 شائعة

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ابتكارات الشباب.. طريق مصر إلى المستقبل

ابتكارات الشباب.. طريق مصر إلى المستقبل

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تحسن الاقتصاد وانخفاض التضخم.. "المركزي" يشرح قرار خفض أسعار الفائدة

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