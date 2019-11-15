أشاد قائد قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم "قسد"، مظلوم عبدي، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودوره في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال مظلوم، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر، اليوم، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية الروسية، "إن جهود الرئيس ترامب ومواقفه الأخيرة لها وقع إيجابي في مسار مكافحة داعش وحماية المنطقة من عمليات التطهير"، مضيفا "يجب إلحاق الهزيمة الكاملة بداعش وحماية إنجازاتنا من التهديدات الإقليمية وتحكيم الاستقرار ورفع وتيرة بناء البنية التحتية في المنطقة".

وأوضح قائد "قسد": "كما أكد التحالف الدولي أمس، يجب إلحاق الهزيمة الكاملة بداعش وحماية إنجازاتنا من التهديدات الإقليمية وتحكيم الاستقرار ورفع وتيرة بناء البنية التحتية في المنطقة"، وكان "مظلوم" قال قبل يومين "إن الجيش التركي كثف قصفه لبلدة مسيحية، تزامنا مع اللقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والتركي رجب طيب أردوغان".

ويقود مظلوم "قوات سوريا الديموقراطية"، لكنه أساسا القائد الفعلي لـ"وحدات الحماية الكردية"، الذراع العسكري لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي تصنفه تركيا بأنه النسخة السورية من "حزب العمال الكردستاني" التركي.

وفي سياق آخر، بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي المعني بشؤون سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ملف سوريا مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني للشؤون الخارجية، ديفيد كوري، وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم- أن لافرينتييف ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، أجريا مشاورات مع كوري، الذي يتولى كذلك منصب نائب مستشار رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي، موضحة أن الطرفين قاما بتبادل مفصل للآراء حول دائرة القضايا السورية وملفات الشرق الأوسط التي تدخل ضمن أجندة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأشارت الوزارة الروسية، إلى أن المحادثات تناولت استعراضا مفصلا على الأرض في سوريا، وخاصة شمال شرق البلاد وفي منطقة إدلب لخفض التصعيد، مضيفة أن الجانبين بحثا حالة الأوضاع في عملية التسوية السياسية في ظل انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف ومهمة تقديم مساعدات إنسانية متكاملة لكل السوريين الذين يحتاجون إليها في كافة أراضي البلاد.