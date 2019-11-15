تحدث الفنان عمرو مصطفى، عن ألبومه الجديد "لعبت مع الأسد"، قُبيل انطلاق حفله في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر".

وقال إن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، والشاعر الغنائي كتب كلمات جميع أغنيات ألبومه: "كان رؤيته إننا نعمل موسيقى مختلفة للوطن العربي".

وأضاف: "تعاونا مع كل الموزعين العالميين، وعملنا بشكل مختلف تماما، والكلمات كانت عبارة عن رسائل، في فكرة، وكل ألبوم هيبقى له تركيبة إن شاء الله، وهنولع الحفلة النهاردة إن شاء الله".