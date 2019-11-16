أعلنت شركة نيسان موتور، عن تعيينات الإدارة العليا التالية بعد إقالة رئيسها بسبب وقائع فساد.

وعين شوهي يامازاكي نائبا للرئيس الأول للشركة، وفقا لما نشره موقع نيسان، كما سيرأس لجنة إدارة الصين التابعة للشركة، ويقدم تقاريره مباشرة لـ Ashwani Gupta المدير التنفيذي للشركة، كما تم تعيين يامازاكي رئيسًا لشركة Dongfeng Motor Co Ltd.

فيما عُين هيروكي هاسيججاوا، نائبا للرئيس الحالي لمنظمة المشتريات المشتركة ومديرا للتحالف العالمي للشركة، كما تم تعيين مدير المشتريات الإقليمي في آسيا، نائبا لرئيس للمشتريات.

ستترأس هاسيجاوا شركة نيسان للمشتريات وستقدم تقريرا إلى مدير العمليات أشواني غوبتا.

كما تولى سادايوكي هاماجوتشي، منصب رئيس الاتصالات العالمية لشركة نيسان، نائبا لرئيس الشركة.