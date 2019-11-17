شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، واقعة جحود أب وأم تجردا من المشاعر الإنسانية، حيث ترك الأب نجليه في حالة صحية عصيبة على سلالم شقة والدتهما، التي نشبت بينه وبينها خلافات، وتكفلت جارتهمت بإنقاذ حياة نجليهما اللذين لم يتجاوزا سن الـ 5 سنوات، من خلال الإنفاق عليهما، وتحمل تكاليف تربيتهما.

وكان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من سيدة، وبصحبتها الطفل الأول يدعى "شادي"، 4 سنوات، والثاني يدعى "يازن"، 5 أشهر.

كما أوصى مدير أمن الغربية بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، حيث تبين من تحريات الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث أول طنطا، أن القصة تعود أحداثه لخلافات بين "ش. ا"، مطرب شعبي، نشبت بينه وبين زوجته خلافات عائلية، وترك لها الطفلين لولا عناد الزوجة، فعاملته بالمثل وأخذت الطفلين وتركتهما أمام شقته الكائنة بشارع رياض غرابة آخر سور المطحن، ووضعتهما على قطعة من القماش كي يواجهان مصيرا لا يعلمه سوى الله.

وتدخلت سيدة، "جارة مطرب الأفراح"، بأخذ الطفلين لديها بشقتها ورعايتهما، وتوجهت لقسم ثانِ طنطا لتحرير محضر 2555 إداري أول طنطا لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق لسماع أقوال الزوجين في الحادث.