أعرب المخرج رامي إمام، نجل الفنان الكبير عادل إمام، عن سعادته الكبيرة، بحالة الحب التي عاشها وعاشتها أسرته، بعدما نشر مقطع فيديو لوالده، من كواليس مسلسله "فلانتينو"، ردًا على الشائعات التي انتشرت حول تدهور حالته الصحية ووفاته، أمس، السبت.

وقال المخرج رامي إمام، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "مش عارف أبدأ من فين، أنا في حالة من السعادة والحب، بسبب كثرة التعليقات اللي شفتها بعد الفيديو، أنا عارف إن الفيديو ده كان جاي في وقت شائعة سخيفة والناس طلعت تتكلم، وطول عمرنا متعودين عليه".

وأضاف رامي: "كم الحب والمشاعر والتعليقات على حسابي، خلتني متأثر جدًا، واحنا كأسرة تأثرنا بالحب والمشاعر تجاه أبويا ودعواتكم له بالصحة وطول العمر والسعادة، أنا بشكركم من كل قلبي".

وتابع: "مش عارف أقولكم إيه، الحب بحسه من زمان، من ساعة ما كنت طفل صغير لحد ما كبرت، وأد إيه الحب اللي بشوفه في عيونكم لأبويا يخلينا في مسؤولية إننا نشتغل ونرفع اسمه، أنا ومحمد بعد ما دخلنا المجال، حملنا مسؤولية كبيرة جدًا".

وواصل: "مش عارف أتكلم أول مرة أعجز عن الكلام.. أشكركم على مشاعركم الجميلة والنبية، وأتمنى إن الحب ده يفضل موجود على طول، أوصلكم تحية خاصة على المشاعر الفياضة التي طالما شعر بها طول عمره والتي شعر بها بالأمس".

وكتب نجل الزعيم، واصفًا مقطع الفيديو الذي نشره عبر إنستجرام: "لا كلمات يمكنها وصف إحساسي"، وعلق عدد من نجوم الفن والإعلام، على مقطع الفيديو، وكتبت الإعلامية سالي عبدالسلام، معلقة برموز تعبيرية "إيموجي" قلوب، تعبيرًا عن سعادتها بما نشره "إمام"، وطمأنة المصريين على الحالة الصحية لوالده.

وكتب الفنان حمدي الميرغني: "ربنا يخليلنا الأستاذ ويبارك في صحتك يا رب"، وكتبت الفنانة آيتن عامر: "ربنا يبارك فى صحتة ويديلة العمر المديد"، وعلق الفنان مصطفى خاطر: "ربنا يديله الصحه آمين يارب وبالتوفيق إن شاء الله في فلانتينو كلنا مستنيين"، وعلقت الفنانة بدرية طلبة: "ربنا يخليهولنا ويطول فى عمره".

كان المخرج رامي إمام، اليوم، قد نشر فيديو للزعيم عادل إمام، من موقع تصوير مسلسل "فلانتينو"، مؤكدًا أن والده بخير ويواصل عمله، نافيًا إشاعة وفاته التي تناولها البعض.

وظهر رامي إمام في فيديو، بثه عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" قائلًا: "شوفوا مين جنبي بيحفظ"، ويحرك الكاميرا باتجاه والده، ليظهر وهو في حالة انهماك ويدخن سيجارة، ويتدرب على دوره بالمسلسل.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة مرض الفنان عادل إمام التي نفاها المنتج هشام تحسين، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجنوم"، في بيان، مشيرًا إلى أن الزعيم، يواصل تصوير مشاهده في مسلسل "فلانتينو"، رغم شائعات تعرضه لأزمة صحية أو الوفاة، والتي تخرج من آنٍ لآخر، مؤكدًا أن "الزعيم" انتهى من تصوير 85% من مشاهده، ومن المُقرر الانتهاء بشكلٍ كامل، خلال الفترة القليلة المُقبلة.