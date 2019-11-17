"تهتك بالرؤوس وجروح قطعية وكسور وكدمات".. هكذا كشفت المناظرة التي سجلتها نيابة أوسيم لجثث الـ5 عمال من ضحايا انهيار برج كهرباء داخل شركة كهرباء سقيل بمنطقة اوسيم.

وانتهت النياية من سماع أقوال الشهود المصابين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت استدعاء المسؤولين بالشركة لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.

ووقع مفتش الصحة كشفا طبيا ظاهريا علي الجثامين، وقررت النيابة التصريح بدفنهم دون تشريح وتسليمهم لذويهم.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن عمال إحدى شركات المقاولات كانوا يعملون لفك البرج المنهار والدي يبلغ ارتفاعه "110 مترا"، حيث تمكنوا من إحلال مسافة 85 مترا من البرج".

وأفادت تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم مجدي موسي رئيس مباحث أوسيم، أن العمال سقطوا من مسافة 25 مترا حال استكمال فك الجزء المتبقي من البرج، وهو ما أدى إلى مصرع 5 من العمال وإصابة 2 آخرين.

وانتقلت قوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية بالجيزة وعاينت موقع الحادث.

وجاء في محضر الشرطة أن الضحايا هم: كريم محمد إبراهيم، ٢٨ عاما، طلخا الدقهلية، وأحمد إبراهيم مدين، ٢٢ عاما، طلخا الدقهلية، وأبو الوفا أسعد، ٣٥ عاما، من الصبريات دشنا قنا، وإبراهيم محمد عبد الرحمن، ٣٣ عاما، الصبريات دشنا قنا، وتوفي الخامس من بين المصابين بعد التأثر بجراحه.