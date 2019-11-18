السيسي يزور "الرايخستاج" المقر التاريخي للبرلمان الألماني

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم، مبنى الرايخستاج، المقر التاريخي للبرلمان الألماني، واستقبله رئيس البرلمان الألماني "البوندستاج" فولفجانج شويبله.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس البرلمان أكد ترحيبه بزيارة الرئيس إلى ألمانيا، منوها بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والألماني.

وأكد حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لزيارة البرلمان الألماني، ولقائه شويبله مجددا، في إطار وتطلع لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وألمانيا على مختلف الأصعدة، خصوصًا في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز اواصر التواصل بين الشعبين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، وكذلك ترسيخ مبدأ المواطنة ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر وحرية العقيدة، وما أنجزته الدولة المصرية في هذا الإطار خلال السنوات الأخيرة من خلال ممارسات فعلية على أرض الواقع، ولما لذلك من مردود اجتماعي يتوقع أن يمتد صداه لسائر دول المنطقة.

وثمن رئيس البرلمان الألماني جهود مصر في هذا الصدد، والتي تعد ركيزة الاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكدا مساندته لتلك الجهود الحضارية البناءة.