قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، إن إجمالي الغرامات التي جرى تحصيلها من مستأجري الشواطئ في 2019 بلغت مليون و130 ألف جنيه.

واستعرض "رشاد"، على هامش الاجتماع الذي عقدته المحافظة، لمناقشة مستجدات مبادرة "زراعة الأشجار المثمرة"، أهم أعمال الإدارة خلال 3 أشهر ماضية، مشيرًا إلى أنه جرى تكثيف المرور وتفعيل الجزاءات على مستأجري الشواطئ، بالتحديد في الفترة من يوليو وحتى نوفمبر.

واستكمل، أنه جرى ذلك من خلال شن حملات مستمرة على الشواطئ للتحقق من انضباط الأسعار، والتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وتشديد الانضباط على البوابات من حيث أسعار التذاكر وإظهار أرقام الشكاوى، والتأكد من ملائمة الأسعار لجودة مستوى الخدمة، ومحاربة استغلال الرواد بكافة الأشكال كرد الإكراميات المفروضة من قبل عمال الشاطئ إلى الرواد في حينه.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الحملات التي نفذتها الإدارة على المنشآت السياحية تصل إلى 150 حملة، متابعًا أن الإدارة أطلقت مبادرة "اعرف حقك"، وذلك من خلال توزيع مطبوعات تتضمن أنواع الشواطئ وأسعار الدخول إليها، وكذلك عدة مبادرات لتنظيف الشواطئ مثل مشروع "بلاستيك" على شاطئ أبي هيف الخدمة 2، وشاطئ رأس التين الشرقي، ومبادرة فريق "لمبة" لنظافة شاطئ السرايا العام، ومشروع "سبارا" لتنظيف شاطئ المندرة السياحي.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه بلغ عدد الشواطئ بالمحافظة حوالي 61 شاطئا بزيادة شاطئيين عن العام السابق، من بينهم 9 شواطئ خدمة عامة سعر دخول الفرد 6 جنيهات، ونحو 25 شاطئ تعمل بنظام الخدمة لمن يطلبها وسعر التذكرة للفرد 7 جنيهات، و21 شاطئ مميز سعر تذكرة دخول الفرد 12 جنيها، و6 شواطئ سياحية يتراوح سعر دخول الفرد بها من 17 إلى 25 جنيها.

الجدير بالذكر، أن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، كلف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة و رؤساء الأحياء، بمحاسبة أي منشأة تطبق ضريبة القيمة المضافة 14% دون أن تكون مسجلة بها بعقوبة تصل إلى إلغاء رخصة التشغيل للمنشأة.

وشدد قنصوة، على ضرورة الاستمرار في عمل حملات على أصحاب المنشآت السياحية، موجها الإدارة المركزية للمصايف بضرورة الاهتمام بنظافة الشواطئ وغربلة الرمال بها مرتين، أسبوعيا، على الأقل، خلال ساعات الصباح الباكر للحفاظ على نظافتها.