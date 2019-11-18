تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص العزاء والمواساة، للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ولآل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

وكتب السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يتقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء والمواساة لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ولآل نهيان الكرام، ولشعب الإمارات الشقيق في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، سائلًا الله العليّ القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته".