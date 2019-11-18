هند صبري عن زيارة معسكر الروهينجا: "شفت أطفال مش لابسة هدوم"

تحدثت الفنانة التونسية هند صبري، عن زيارتها الأخيرة لدولة بنجلاديش، قائلةً إنها زارت هناك أكبر مخيم لاجئين على مستوى العالم يستقبل الروهينجا، الذين طُردوا من ميانمار على أساس عرقي وديني، ويضم مليون إنسان.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، عبر شاشة "العربية الحدث"، أنها زارت المخيم بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة: "كنت عايزة أحسسهم إن العالم العربي بنجومه ومجمتعه مش بعيد عن الإنسانية".

وتابعت أن هذا النوع من الزيارات يكون على حساب قضاء بعض الأوقات مع أسرتها: "دائمًا ما أشعر بأن هناك أولويات في حياتي إذا لم أفعلها لن تشعر بناتي بالفخر بي".

وواصلت: "بفهم بناتي وهم عندهم 8 و6 سنين، إنهم معندهمش أساسيات الحياة، شفت أطفال عندها سنتين مش لابسة حاجة، بعلمهم من بدري إنهم ميعيشوش لنفسهم بس".

وفندت هند ما يثار حول الفنانين وانعزالهم عن المجتمعات المحيطة بهم: "بيقولوا إننا عايشين في برج عاجي، وده مش حقيقي، لكن كمان بنتعزل، بنكسل ننزل الناس تتصور معانا، والواحد بيبقى عايش في حدود ضيقة، أنا بقاوم إني أكون معزولة متعمدة".