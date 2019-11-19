هند عن العرافة الغجرية في "الفيل الأزرق": تجهيزها استغرق 4 ساعات يوميا

كشفت الفنانة التونسية هند صبري، سبب ارتدائها بدلة زوجها في ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وقالت هند خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، عبر شاشة "العربية الحدث": "مش عارفة ليه المهرجان ده بيرتبط باللبس، بننسى إن في سينما، والسوشيال ميديا بتقلب الدنيا على لبس الفنانات، ومكنتش عاوز ألعب اللعبة دي خالص، فلبست بدلة رجالي".

وحول عدم التزامها بالموضة في مهرجان الجونة، قالت هند، إنه لا بد من كسر هذه القوانين: "مش القوانين اللي هتمشي علينا، خاصة لما تكون تنمر".

وحول مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، قالت هند إن تجهيزات الفتاة الغجرية "لوليا عرافة الغجر"، كانت تستغرق 4 ساعات يوميًا، لوضع العدسات والوشوم والشعر.