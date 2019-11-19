أحمد عكاشة: 40% من الحاصلين على جائزة نوبل يعانون من أمراض نفسية

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن منظمة الصحة العالمية أكدت على أن 20% من الأطفال يعانون من الأمراض النفسية، و40% من الحاصلين على جائزة نوبل يعانون من أمراض نفسية سواء انفصام أو اكتئاب، كما أن المريض النفسي أكثر إنسانية من المريض العادي، وذلك خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور"، مع الإعلامي محمد الباز.

وأضاف "عكاشة"، أنه لا يوجد أدوية ينصح بها الطبيب النفسي تسبب الإدمان وهذه معتقدات خاطئة، حيث إن المخدرات تؤدى لتعطيل الفص الأمامي الموجود في الجبهة، كما أن الضمير والأخلاق وحل الأزمات والعاطفة تتواجد في الفص الأمامي في المخ، موضحًا أن 60% من سكان العالم متوسطي الذكاء و20% أذكياء و20 % لديهم عجز ذهني.

وأشار أستاذ الطب النفسي، إلى أن مرضى السرطان يتعرضون لاكتئاب سواء من المرض أو من الأدوية التي تعالج السرطان، كما أن في العالم أجمع كل أربعة أشخاص بينهم واحد يعانى من أمراض نفسية، مستطردًا: "السينما والدراما تسيئ للمرضى النفسيين، خاصة أن المرض النفسي عبارة عن مبالغة في الأشياء الطبيعية"، واصفًا فيلم إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين بأنه ليس واقعي على الإطلاق.