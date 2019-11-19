قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الأمراض النفسية، إن خمس العالم أغبياء وهذا يعني أنه لا توجد أسرة في العالم لا تضم شخص غبي ضمن أفرادها، كما أن عددا كبيرا ممن يصابون بالاكتئاب يكون في عائلتهم جينات إبداع، فتنتقل إليهم إما على هيئة إبداع، أو تتحول لاكتئاب، وذلك خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة "المحور".

وأضاف "عكاشة"، أن العلاج النفسي يجب أن يكون إجباري، حيث إن هناك خطورة إذا تم ترك المريض النفسي دون علاج، فعمل الطبيب النفسي هو برمجة "المخ التعبان"، موضحًا أن علاج الأمراض النفسية كان بالصدمات الكهربائية ولكن انتهى في العالم كله الآن، وأصبح العلاج بجلسات تنظيم إيقاع المخ.

وأوضح استشاري الطب النفسي، أن جلسات تنظيم إيقاع المخ يتم فيها إعطاء المخ تيارا لمدة ثانيتين، يوقف عمل المخ، وبعدها يعاود العمل، لذلك أبلغ تلاميذه بأنه حال إصابته بالاكتئاب عليهم علاجه بجلسات تنظيم إيقاع المخ.

وتابع: "غاندي كان يعاني من اكتئاب سلبي، وأينشتاين كان لديه ذكاء أكاديمي عالي للغاية، ولكنه كان لا يملك أي ذكاء عاطفي، لذلك تركته زوجته وأبنائه، وهذا بعكس العالم أحمد زويل الذي كان يملك النوعين من الذكاء".