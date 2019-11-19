استنكر الإعلامي عمرو أديب، واقعة "طفلي السلم" بالغربية، والتي تركتهما والدتهما على السلم بسبب خلافات مع والدهما، موضحًا أن أفضل شيء هو تدخل الدولة ووضعهما في دار للرعاية، مضيفًا: "أنا مش عارف مين اللي مسؤول عن القرار ده بس قرار صائب جدا، لا الأب ولا الأم ينفعوا".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر": "الطفل اللي ملهوش أب وأم الدولة أبوه وأمه، مستعدين نلم فلوس ونعمل حاجات عشان العيال تتربي كويس، أطفال زي دي إزاي يقعدوا للصبح على السلم في عز البرد ده، دي سابتهم عند بتاع الفاكهة قبل كده".

وتابع: "أعرف ناس تتمنى من ربنا ظفر عيل، لا إله إلا الله ، اللي اتعمل ده كويس وأرجو من الدولة تاخد حق الطفل من العائلة، كل اللي إحنا بنشوفه ده وراه قانون الأحوال الشخصية محتاج كثير من التغيير، الأسرة عماد المجتمع، كلمة بايخة الناس بطلت تقولها".