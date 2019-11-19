"3 آلاف جنيه وفيديوهات إباحية، وألعاب جنسية وشات جنسي".. تفاصيل جاءت في واقعة ضبط أفراد تشكيل عصابي يضم 5 أشخاص بينهم 3 سيدات، استأجروا فيلا بمنطقة التجمع في القاهرة، لإقامة حفلة جنسية واستخدامها لأعمال الرذيلة والشذوذ، وألقي القبض على المتهمين، واعترفوا بتفاصيل الواقعة، وأمر اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن بداية الواقعة كانت بورود معلومات عن قيام تشكيل مكون من 5 أشخاص "رجال وسيدات"، بتأجير فيلا سكنية لإدارة أعمال منافية للآداب والدعارة، والشذوذ والألعاب الجنسية، وعقب ذلك تم تشكيل فريق بحث وتحر تحت قيادة العقيد سمير مجدي مفتش مباحث فرقة القاهرة الجديدة، والمقدم تامر عبد الشافي رئيس المباحث، للتأكد من صحة الواقعة، وتم عمل عدة أكمنة ثابته ومتحركة، ونشر الضباط في المنطقة ومراقبة الفيلا "مكان الواقعة"، وتبين أن عدد من الشباب والفتيات يترددون عليها في أوقات متأخرة من الليل لممارسة الرذيلة وتعاطي المخدرات والشذوذ.

تم استئذان النيابة العامة، لمداهمة الفيلا وضبط المتهمين، وانتقلت قوة من المباحث لمقر الفيلا المستأجرة، وتم ضبط 3 أشخاص من أفراد التشكيل "شاب وفتاتين"، وبحوزتهم "مبالغ مالية، وقفص وعليقه، وكرابيج وكلابشات، وأحزمة وألعاب جنسية منافية للأداب".

وجاء فى محضر الشرطة أنه تم ضبط فيديوهات جنسية مسجلة لجميع الرواد، واعترف جميع المتهمين، وذلك باستقطاب الشباب والبنات من خلال التواصل على رسائل الواتساب، وإرسال صور لاختيار الفتيات أو الرجال، مقابل 3 آلاف جنيه للساعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، ولاتزال التحقيقات مستمرة.