أديب يعرض الحالة الجنائية لفتاة سُجنت في قضايا دعارة تهاجم مصر

عرض الإعلامي عمرو أديب، فيديو لفتاة تدعى الأميرة إسماعيل الضبع والتي سجنت 3 سنوات بقضية "آداب" وهاربة من قضية قتل، تهاجم الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "اللي بتهاجم مصر دي عندها 3 قضايا آداب".

وعرض الإعلامي صحيفة الحالة الجنائية لها، قائلا "متقدرش تنكر إن دي صورتها ولا صحيفة الحالة الجنائية بتاعتها"، وأضاف متهكما "وطبعا كل ده لا يعيبها، أنا حابب إن الزعيمة دي أما تيجي مصر هنشوف هتظبطلنا البلد إزاي، ده كل قضاياها تسهيل دعارة هي وعيلتها كلها، وكل إخواتها شغالين في تسهيل الدعارة".

وتابع: "أنا مش عارف البكابورتات اللي اتفتحت كلها مع بعض دي جاية منين، وكل ده مش صدفة، قبل المقاول الهارب محمد علي الناس كانت بتكتب على تويتر (ارحل) لدرجة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه علق عليه".

وأوضح أديب قائلا: "بياخدوا دول يكبروهم لأن الإخوان نفسهم فشلوا، فلقوا فيه نموذج ممكن يتشاف ويتلعب بيه، وبعد ما يخلصوا منه ويستفيدوا بيه في الآخر هيستخدموه ورق تواليت، ولازم المواطن المصري يبقى عارف مين اللي طالع يكلمه".