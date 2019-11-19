كرّمت إدارة مهرجان العربي الأفريقي للطهاة، اسم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، كأول تكريم له عقب رحيله قبل أسبوعين، حيث استلمت الجائزة عنه الفنانة أمل رزق.

وعلمت "الوطن" أن إدارة المهرجان، كانت وجهت دعوة لهيثم زكي، لتكريمه في فعاليات المهرجان قبل رحيله.

ويذكر أن إدارة المهرجان العربي الأفريقي للطهاة، في دورته الأولى المقامة في مدينة شرم الشيخ، في الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري، كرمت الفنانين أمل رزق وطارق عبدالعزيز ومحمد نجاتي ونضال الشافعي وعبير منير.

جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان تضم 7 دول، يتسابقون على جائزة أفضل فريق للطهاة.