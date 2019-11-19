12% نمو في الصادرات المصرية للدول العربية بإجمالي 1.4 مليار دولار

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، نمو صادرات المجلس إلى الدول العربية بنسبة 12%، بإجمالي 1.4 مليار دولار، بما يمثل 55% من إجمالي قيمة الصادرات الغذائية المصرية، وذلك بالمقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وأكد المجلس، في تقرير له، برئاسة هاني برزي، أن صادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغت 350 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 7% وتمثل 14% من إجمالي الصادرات، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وأضاف أن حجم الصادرات إلى الدول الأفريقية غير العربية، بلغت 307 ملايين دولار محققة نسبة نمو 6%، بما يشكل 12% من إجمالي الصادرات.

وبلغت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية 138 مليون دولار، محققة نسبة نمو 31% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بما يمثل نسبة 4% من إجمالى الصادرات.