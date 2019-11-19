قررت نيابة أول طنطا، إخلاء سبيل "سها .ا"، والدة الطفلين "مالك"، 4 أعوام، و"يزن"، 3 شهور، في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"طفلي السلم"، وذلك بضمان محل الإقامة.

وكانت النيابة استدعت الأم أمس، ووجهت لها تهمة الإهمال في رعاية طفليها، إلى جانب الإهمال في رعاية الطفل الرضيع "يزن"، 3 شهور، واستخراج له شهادة ميلاد وإعطائه التطعيمات، وقررت التحفظ عليها لحين ورود تحريات مباحث أول طنطا، حول الواقعة، وتم استكمال التحقيقات اليوم، وأصدرت النيابة قرارها السابق.

ونفت والدة الطفلين في أقوالها أمام وكيل النيابة، إلقاء طفليها في الشارع أو على سلم العمارة كما يروج، ولكنها اصطحبت طفليها إلى منزل والدة زوجها "حماتها" وسلمت لها الطفلين عندها بسبب عدم قدرتها على الإنفاق عليهما، وبعد رفض ابنها تحمل نفقاتها وطفليه وصاحبة العمارة وجهت لها إنذارا بالطرد بعد تأخر سداد إيجار 4 شهور ماضية.

كما ذكرت أيضا في أقوالها أمام النيابة، أنها تواصلت أكثر من مرة مع والد الطفلين "شادي الأمير" كان يرفض تحمل نفقات طفليه، ما دفعها لاصطحاب الطفلين إلى والدته وسلمت لها الطفلين وكان ذلك أمام شقيقه، وأنها فوجئت عقب ذلك بنشر صور الطفلين على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأنها متهمة بترك الطفلين على سلم العمارة، وهذا غير صحيح، ومن قام بذلك عم الطفلين بتركهما على سلم العمارة والانصراف، وأن زوجها يرفض نسب الطفل الرضيع قبل أن يطلقها وتتنازل عن حقوقها الزوجية من قائمة المنقولات والنفقة والمؤخر وحضانة الطفلين.

وأوضحت أنها فوجئت مؤخرا بأنها ما زالت على ذمة المطرب شادي ولم يطلقها كما كان يدعي، وأنها تزوجته من 6 سنوات بعقد في السفارة الفلسطينية كونه يحمل الجنسية الفلسطينية.

وتستكمل اليوم نيابة أول طنطا، التحقيقات في الواقعة، وتم أمس وضع الطفلين في دار العطاء للرعاية الاجتماعية في طنطا، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وذلك بعد أن تركتهما والدتهما بسبب عدم قدرتها على توفير النفقات بعد أن تركها زوجها المطرب شادي الأمير، وسافر إلى الإسكندرية.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثانِ طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع 3 شهور، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارتها وأكدت أنهما طفليها.

وجرى إجراء تحريات عن الواقعة، وتبين أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، يدعى "ش. ا"، وأم تدعى "س. ا. ع"، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما، وتهرب الزوج والزوجة من مسؤولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما السيدة جارتهما، وأبلغت عنهما، وحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة للتحقيق.