أكد الدكتور أشرف إسماعيل أخصائي أمراض العظام والعمود الفقري بطب جامعة الأزهر، أن أفضل علاج للانزلاق الغضروفي في الرقبة، وأسفل الظهر، أو الفقرات القطنية، هو العلاج التحفظي، ويشمل العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي أو بالحقن الموضعي أو العلاج الجراحي وينصح بعدم اللجوء إلى الجراحة إلا في المراحل الأخيرة لما لها من مخاطر كثيرة.

وأضاف "إسماعيل"، في مدخلة هاتفية مع إذاعة "البرنامج العام"، أن العلاج الطبيعي لا يفضل أن يعتمد على الأجهزة فقط، ولكن يجب أن يكون هناك أيضا عدة تمرينات وبرنامج تأهيلي، والاستمرار فيه حتى يتم تقوية العضلات، وذلك لضمان عدم خروج العصب مرة أخرى أو الضغط عليه، كما أن اعوجاج العمود الفقري ليس له علاقة بلين العظام، لأن لين العظام يصيب الأطفال من سن 6 أشهر إلى عامان ويترك آثار على عظام الطفل، مثل بروز في العظام في أماكن معينة أو تغير في شكل العظام في الصدر أو في أماكن أخرى، ولكنها لا تغير من شكل العمود الفقري.

وتابع إسماعيل، أن اعوجاج العمود الفقري له عدة أسباب منها، سبب وراثي في ترتيب العظم نفسه، أو حدوث لين شديد جدا في الأربطة، والاعوجاج له نسب معينة فإذا زاد عن 20 درجة ينصح بالتدخل الجراحي أما إذا قل عن هذه النسبة ينصح بالعلاج التحفظي لأنه يعطي نتائج جيدة.