انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السادس لقسم الفلسفة بكلية الآداب بعنوان "فلسفة التعليم" اليوم، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن ذكري نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ووكلاء الكلية والأساتذة المشاركين والباحثين.

وقال الدكتور حسن حنفي الأستاذ بقسم الفلسفة، في جلسة تعليم الفلسفة أو فلسفة التعليم، إنّ الفلسفة تبحث باستمرار في الوجه الآخر للقمر وتحاول أن تبينه، موضحًا أهمية معرفة ما هي الفلسفة وكيفية تطبيقها في موضوع التعليم والتربية، إذ عادة ما يتم إقران التعليم الذي يمثل وسيلة بالتربية التي تمثل غاية.

وأوضح أنّ الغرب يرتكز على 3 جوانب في العملية التعليمية وهي، المعلومات، المعرفة، والحكمة التي تتجاوز المعلومات والعلم والمعرفة إلى ما يستقر في النفس البشرية من كل منهما.

وأضاف حنفي أنّ فلسفة التعليم تقتضي التعريف بالفلسفة أولا التي هي في الأساس الابتكار وطرح الأسئلة، مؤكدا أنّ العلم هو العلم الإبداعي الذي يخرج من النفس أو العقل لكي يستعيد المعلومات السابقة، وينظف النفس البشرية مما علق بها من معلومات سابقة لا برهان عليها بدعوى الإيمان بها، وهكذا بدأت العصور الحديثة.

وأوضح حنفي أنّ فلسفة التعليم الجديدة تتم عن طريق منهج جديد يقوم على العقل الواضح والبرهان والمراجعة والتجربة والاشتراك في التجربة مع الآخرين، أو عن طريق التجارب الاجتماعية أو السياسية بهدف الوصول لليقين، ومعرفة لماذا تقوم الأمم أو تنهار؟، مشيرا إلى أنّ تعليم الفلسفة يبدأ بأن يحاول الفيلسوف الدخول في صلب الثقافة الشعبية لمحاولة إعادة بنائها.

وأوضح أنّ تراثنا به محاولات عديدة لتأسيس فلسفة للتعليم وتعليم الفلسفة، ونحن نتصور أنّ التعليم للأفراد فقط وننسى تعليم الشعوب والتعليم الجماعي.