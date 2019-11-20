دعا رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، اليوم، إيران إلى عدم التدخل في الشؤون العراقية.

وقال في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية، "أدعو إيران لإعادة النظر بسياساتها في العراق وعدم التدخل بشؤونه"، مطالبا طهران بمحاسبة الأطراف الإيرانية التي تتدخل في تشكيل الحكومة العراقية.

وطالب المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، في وقت سابق، طهران بالتوقف عن تمويل الميليشيات في العراق ولبنان واليمن، لافتا إلى أن النظام الإيراني يدفع اليوم ثمن التآمر على الدول الأخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر الماضي، بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بـ"اسقاط النظام" والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد.

وقتل أكثر من 330 شخصاً، غالبيتهم من المتظاهرين، منذ بدء موجة الاحتجاجات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".