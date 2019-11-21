عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو له أثناء حواره مع أحد النزلاء في سجن برج العرب، بمستشفى السجن، حيث ذكر النزيل أنه دخل السجن بسبب وصل أمانة في مبلغ كبير بسبب مشكلة بينه وبين أحد شركائه في التجارة، موضحًا أنه يجلس في المستشفى من أجل غسيل الكلى.

وأضاف النزيل، الذي رفض ذكر اسمه، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أن المعاملة داخل السجن جيدة للغاية، وأنه فور دخوله للسجن تم نقله للمستشفى، وعندما تحسنت حالته تم نقله بعد ذلك إلى العنبر "الدكتور قالي بعد شهرين من دخولي المستشفى إنت بقيت كويس، سيب مكانك لواحد مريض، ولو تعبت أو لاقينا حالتك عاوزة تعمل غسيل كلوي هندخلك تاني".

وتابع باكيا: "خلي الناس تدعيلي، المرض ده بتاع ربنا، والله أنا مبسوط، والله بناكل أكل الناس برة مش بتعرف تاكله، كل يوم إما لحمة وإما فراخ، وفاكهة وطماطم وسفندي، والزيارة مش ممنوعة بس مجليش ولا زيارة عشان ابني شغال على باب الله وبيبعت لي فلوس، بس أنا مش محتاجها كل حاجة متوفرة هنا".

وواصل: "هشتري ليه من الكانتين، غير الشاري والسكر بس، بخرج من العنبر من الساعة 9 لـ الساعة 2 الظهر أقعد في الشمس أمسك المصحف وأصلي، إحنا 15 واحد في العنبر، مش زحمة خالص".