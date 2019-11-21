قال محمد سعيد الرز المحلل السياسي اللبناني، إن هناك بعض المبادرات ظهرت لحل الأزمة التي تمر بها بلاده، منها ما أعلنته قيادة الحرك الشعبي، بشأن إمكانية بعض الأفراد مثل جبران باسيل وزير الخارجية بالحكومة المستقيلة وحسن نصر الله أمين عام حزب الله وسعد الحريري رئيس الوزراء المستقيل لكي يتفقوا على اسم رئيس الحكومة ويكون خارج الطبقة السياسي ويتركون له حرية التشكيل مثلما ينص الدستور.

وأضاف "الرز" خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن المبادرة الثانية يطرحها سعد الحريري اليوم، كما ينتظر من رئيس الجمهورية ميشال عون أن يطرح مبادرة في خطاب الذي سيلقيه اليوم بمناسبة الذكرى الـ67 لعيد الاستقلال، لإشارات نحو حل معين، حتى تكون الحكومة في معظمها من التكنوقراط والأخصائيين.

وشدد على أن الحراك الشعبي يرفض أن يأتي رئيس حكومة من الطبقة السياسية الحاكمة، بما فيهم أي رئيس وزراء سابق، موضحًا أن تشكيل حكومة تكنوقراط ليس بالأمر الصعب، حيث يمتلأ لبنان بالكفاءات المؤهلة.

ولفت إلى أن الطبقة السياسية متمسكة بتشكيل سعد الحريري الحكومة الجديدة، ومعظم أنصار الحريري يطالبون بهذا الأمر، لكن الحراك الشعبي العام يرفض ذلك: "الحريري يفضل أن يبتعد قليل عن الساحة السياسية، وقد يطرح أسماءً من الطائفة السنوية يتمتعون بنظافة اليد".