اشتعلت النيران في السلم الهيدروليكي الخاص بسيارة إطفاء أمام جامعة القاهرة، وتمكنت الفرقة الأمنية الموجودة على السيارة من إطفاء النيران، وتحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، تلقى إخطارًا باشتعال السلم الهيدروليكي في سيارة إطفاء والخاص بإنقاذ العالقين في الحريق بالطوابق العليا أو التعامل مع النيران المشتعلة بالطوابق.

وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث ونائبه اللواء سامح الحميلي، أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي بالسلم.