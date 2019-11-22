تبث جميع القنوات المحلية والفضائية على الهواء مباشرة عملية إطلاق القمر الصناعي المصري الأول المخصص لأغراض الاتصالات "طيبة-1"، في تمام الـ 11:08 دقائق مساءً، بتوقيت القاهرة، ليتابع المصريين إطلاق قمرهم الصناعي الأول المخصص للاتصالات إلى مداره النهائي.

وينطلق القمر الصناعي المصري الأول المخصص للاتصالات "طيبة -1"، مساء اليوم، ليصل إلى موقعه المداري، حيث سيتم الإطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق "آريان-5"، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو"، بإقليم "جويانا الفرنسى" في أمريكا الجنوبية.

ومن المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة-1" إلى أكثر من 15 عاماً بما يساهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق، للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.