قالت شركة "آريان سبيس" الفرنسية المسؤولة عن إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة 1"، إنَّ الموعد الجديد المستهدف لإطلاق الرحلة "Flight VA250" للفضاء والتي تحمل القمر المصري وقمر صناعي آخر تحت مُسمى "Inmarsat GX5" سيكون غداً الأحد على أقرب تقدير.

وأوضحت شركة "آريان سبيس"، في بيان صادر اليوم، أن "خللاً في الإمداد بالطاقة" أدى لتوقف التسلسل الزمني لإطلاق الرحلة في الفضاء مساء أمس، موضحة أنَّ الخلل كان في الجزء الأرضي من مجمع الإطلاق لصاروخها الحديث من طراز "Ariane 5"، والذي سيحمل القمرين الصناعيين للفضاء.

وأكدت "آريان سبيس"، أنَّ القمرين الصناعيين المصري والقمر الأخر للاتصالات "في وضع آمن".

كانت رئاسة مجلس الوزراء،قد أعلنت تأجيل إطلاق القمر الصناعي للفضاء مساء أمس، لـ"أسباب فنية".

يُذكر أنَّ تلك الرحلة هي الرابعة من نوعها التي تطلقها "الشركة" من صاروخ "Ariane 5" خلال عام 2019، والرحلة الـ250 للفضاء الخارجي لعائلة صواريخ "Ariane"، والتي أُطلق أول صاروخ منها يوم 24 ديسمبر 1979.

ويبلغ وزن القمر الصناعي الأول من سلسلة أقمار "طيبة سات" 5.6 طناً، وعمره الافتراضي أكثر من 15 عاماً، حسب تقرير مصور صادر من مجلس الوزراء، صادر عنه أمس.

وسيقدم القمر خدمات الاتصالات لعدد من البلدان، بالإضافة لمصر، مثل ليبيا وسوريا ولبنان والأردن وإريتريا وجنوب السودان وأوغندا والسودان.

ويوفر "طيبة سات 1" الاتصالات للقطاع الحكومي والتجاري للمساهمة في استراتيجية التنمية المستدامة ومشروعات التحول الرقمي، مثل مشروعات التعليم عن بعد، وقواعد بيانات البحوث العلمية، والصحة لتقديم العلاج عن بعد ونظم المعلومات الصحية، والمالية لتعزيز الشمول المالي والدفع الإلكتروني، والتطوير العمراني عبر المدن ونظم النقل الذكية، والصناعة عبر إنترنت الأشياء والبحوث والتطوير، والبترول والغاز عبر متابعة الأصول من مواقع ومعدات وأجهزة عن بعد وتوفير الانترنت والاتصالات للأطقم العاملة، كما سيسهم في تحسين الأداء الأمني وانفاذ القانون واستعادة الاتصالات في حالات الكوارث وإدارة الأزمات والبحث والإنقاذ.