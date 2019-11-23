دلل الرئيس عبدالفتاح السيسي على بخس حق أفريقيا في ثرواتها الطبيعية، بصناعة الكاكاو، قائلًا: "صناعة الكاكاو اللي بيتعمل منه الشيكولاتة بـ100 مليار دولار في العالم أفريقيا بتاخد منها من 3 لـ5 مليارات دولار، رغم كونه المنتج الأساسي اللي بيطلع الكاكاو ويجففه ويصدره، فيما تذهب الـ95 مليار دولار للصناعات القائمة على هذا الموضوع".

الرئيس: أفريقيا فيها فرص بس بشرط يكون في قناعة لدى المستثمرين على المشاركة النسبية

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالجلسة المستديرة، ضمن فاعليات اليوم الثاني من منتدى أفريقيا 2019 "، أفريقيا فيها فرص بس بشرط يكون في قناعة لدى المستثمرين على إتاحة الفرصة لينا بالمشاركة النسبية".

وانطلقت أمس، من العاصمة الادارية الجديدة فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.