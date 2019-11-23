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فقرات غنائية وهدايا.. طلاب تربية المنوفية يزورون مستشفى سرطان الأطفال

فقرات غنائية وهدايا.. طلاب تربية المنوفية يزورون مستشفى سرطان الأطفال

الري تبدأ في تحويل 170 بئرا جوفية للعمل بالطاقة الشمسية بالوادي الجديد

الري تبدأ في تحويل 170 بئرا جوفية للعمل بالطاقة الشمسية بالوادي الجديد

الشباب والرياضة تنشر أسماء الفائزين فى انتخابات برلمان الطلائع بالعريش

الشباب والرياضة تنشر أسماء الفائزين فى انتخابات برلمان الطلائع بالعريش

دورات توعوية بأهمية استخدام المبيدات المتنوعة بالوادي الجديد

دورات توعوية بأهمية استخدام المبيدات المتنوعة بالوادي الجديد

زراعة الوادي الجديد تشارك في المهرجان الدولي الثالث للتمور بالسودان

زراعة الوادي الجديد تشارك في المهرجان الدولي الثالث للتمور بالسودان

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