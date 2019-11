قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر أول من استقبل شركتي "أوبر"، و"كريم".

وأضاف الرئيس خلال مشاركته في جلسة دائرية حول الاستثمار في أفريقيا ضمن فعاليات منتدى أفريقيا 2019: "منحناهم الفرصة عشان يشتغلوا في مصر، وبعدين "أوبر" نجح وده يسعدنا، ونشجعهم أكثر على النجاح".

وتابع: "اقترحت على "أوبر" و"كريم" الدخول في قطاع آخر بخلاف نقل الأفراد، وأن يدخلا سوق النقل الجماعي، وأوضحا لي أنهما سيدرساها، وقالوا إن لي براءة اختراع في الموضوع، وعاوزين نشوف الكلام ده من أوبر في مصر، but you will pay some"، لترد المترجمة: "بس هتدفعوا فلوس".

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر حريصة على النجاح، والاستمرار، والتطور.

وانطلقت أمس، من العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.