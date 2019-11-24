حجازي: قانون الإيجار القديم "ظالم".. "مستكترين على المالك حقه"

قال المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية متضرري قانون الإيجار القديم، إن "قانون الإيجار القديم ظالم بمعنى الكلمة، حيث نص أنه لا يجوز للمالك أن يطلب حقه المشروع من المستأجر في إخلاء الوحدة"، موضحًا أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم قانونية هذه المادة من قانون الإيجار القديم.

وأضاف "حجازي"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، مساء السبت، أنه ينتظر حتى الآن تشريعات من مجلس النواب لتعديل القانون القديم، مؤكدًا أنه قدم طعونا كثيرة على قانون الإيجار القديم، ولكن ما زال ينتظر تشريعا من البرلمان، مشيرا "أن هناك ضغوطا من جهات مستفيدة من القانون القديم تحاربه".

وتابع نائب رئيس الجمعية:" فيه ناس كانوا واخدين محلات إيجار قديم في مناطق راقية، ودلوقتي أكبر صيدليات وأكبر تجار، ومش عاوزين يدفعوا غير الإيجار القديم، وفي الآخر لما نقول لهم هنعمل تعديلات لقانون الإيجار القديم يطلعوا يقولوا أنتوا عاوزين تطردوا غير القادرين".

وواصل: "مستكترين على المالك أن ينال حريته خلال التفاوض، ومعظم المستأجرين بنظام القديم واخدين من وزارة الأوقاف يعني مستأجرين من الدولة".